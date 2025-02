Anteprima24.it - Processo omicidio stradale Volpe, i medici legali davanti al giudice

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSono stati sentiti nelle scorse ore daldella seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, i, testi del Pubblico Ministero, che hanno effettuato l’autopsia sul corpo senza vita di Mario, il giovane chef di 27 anni di Buccino, deceduto a gennaio del 2022 per compilazioni causate a seguito di un incidenteavvenuto il 18 dicembre 2021 e per la cui morte fu rinviato a giudizio un automobilista di Buccino di 23 anni, accusato die lesioni colpose.L’incidente avvenne in località Canne di Buccino, sulla strada provinciale 355. Incidente avvenuto a bordo di una macchina sulla quale erano saliti i due amici, guidata dal 23enne e con lo chef 27enne seduto al lato passeggeri. Nel tragitto a bordo dell’auto guidata dal 23enne, forse a causa della velocità e dell’alcool, il giovane automobilista perse il controllo del veicolo che si schiantò in una curva contro dei pali di cemento armato e ferro, a pochi metri da casa del passeggero dell’autovettura e amico