Quotidiano.net - Pro e contro dei diversi metodi di cottura

Leggi su Quotidiano.net

Daididipendono non solo la consistenza e il gusto degli alimenti, ma anche la loro qualità nutrizionale, oltre agli aspetti legati alla salute. Ciascuno di essi ha i suoi pro e: alcuni preservano meglio i nutrienti, mentre altri possono favorire la formazione di composti indesiderati. Inoltre, se è vero che alcuni alimenti andrebbero consumati crudi per mantenere intatti i loro benefici, come frutta e molte verdure, altri, come patate, cereali e legumi, necessitano dellaper essere digeribili. Alcuni alimenti, poi, come i pomodori, perdono vitamine con la, ma aumentano la disponibilità di altre sostanze benefiche. Vediamo i principalidi, con i loro vantaggi e svantaggi. Bollitura La bollitura, che prevede l'immersione del cibo in acqua, è un metodo privo di grassi e non genera sostanze nocive.