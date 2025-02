Primo vertice Italia-Libia a Roma dopo il caso Almasri. Il pressing di Tripoli per il sostegno ai rimpatri volontari dei migranti

Leggi su Open.online

Di Najeem Osamae della vicenda che ha portato a un’inchiesta penale ae al deferimento dell’all’Onu da parte della Cpi per il rilascio del generale accusato di omicidi e torture durante la gestione del carcere di Mitiga pare che non si sia parlato. Ma è un fatto che ildi oggi tra il ministro dell’Internono, Matteo Piantedosi, e l’omologo del governo di unità nazionale libico Imad Trabelsi è ilufficiale in tema immigrazione tra i due paesi,i fatti di fine gennaio. Un, svoltosi al Viminale, in cui si è discusso molto e soprattutto diassistiti dalla. Da alcuni anni, infatti, le organizzazioni internazionali Oim e Unhcr, entrambe agenzie delle Nazioni unite, hanno avviato un programma in collaborazione con lache prevede ilo deinei paesi di origine.