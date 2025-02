Nerdpool.it - Prime Video: le novità marzo 2025! Tutti i film e le serie in arrivo su Amazon in Italia!

ha comunicato ufficialmentee leOriginals, e non solo, ininsunel mese di.Ecco l’elenco, che vi ricordiamo potrebbe subire delle variazioni, delleinnel mese disuTv eOriginals insuin: SCATTA L’AMORE13: LA RUOTA DEL TEMPOTV Stagione 320: SCONFORT ZONETV 6 episodi bingeLA DUPLICITÀ DI TYLER PERRY25: GIOVANNI SOLDINI – IL MIO GIRO DEL MONDO27: LOL: CHI RIDE È FUORITV Stagione 5HOLLANDBOSH: L’EREDITÀTV Stagione 3e seconde visioni insuShattered – L’inganno 7Familia 9Late Night with the Devil: In onda con il diavolo 16Force of Nature: Oltre l’inganno 28C’è ancora domani 31AltriinsuSingle ma non troppo 1A scuola con papà 1Trappola in fondo al mare 1Trappola in fondo al mare 2: Il tesoro degli abissi 1La rivincita delle bionde 1Una bionda in carriera 1Ufficialmente bionde 1I magnifici sette 1I magnifici sette cavalcano ancora 1I magnifici 7 1Wargames – Giochi di guerra 1Il lato positivo – Silver Linings Playbook 1The Family Man 1Gangs of Paris 1Caccia al killer: Monster 1C’mon C’mon 1800 eroi 1Cosa mi lasci di te 1A Private War 12 Fantasmi di troppo 1You’re Killing Me 2Life: Non oltrepassare il limite 5L’incantesimo del lago 5L’incantesimo del lago 2 – Il segreto del castello 5Rido perché ti amo 7L’ultima sfida 12Alad’2 14Monsters and Men 14A Vigilante 15Hancock 19Spider-Man 19Spider-Man 2 19Spider-Man 3 19The Amazing Spider-Man 19The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro 19Spider-Man: Homecoming 19Spider-Man: Un nuovo universo 19Spider-Man: Far from Home 19Spider-Man: No Way Home 19Fury 20The Last Duel 21Amanti & tradimenti 21NuoveinsuDemon Slayer – Kimetsu no yaiba S4 1One Piece S8 20Knuckles 20, show eTV in scadenza aHypnotic 14Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile 19American Gods S1-3 21Overlord S1-4 26Condor S1-2 31Infinite 3157 secondi 31Harry Potter – la saga completa 31