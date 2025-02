Liberoquotidiano.it - "Prima in f***a poi in bocca". Fuori dal coro, la signora rom oscena: aggressione sconcertante | Video

Romcontrollo e territori sempre più degradati per causa loro. Se ne discute a “dal”, programma di attualità e approfondimento di Rete4, condotto da Mario Giordano. Nel mirino il ghetto illegale di Ardea, cittadina dell'area metropolitana di Roma Capitale, con il servizio dell'inviata Delia Mauro, che rischia anche l'fisica di una rom in evidente stato d'alterazione, reticente alle domande. La donna strappa il microfono dalle mani della giornalista e dice: “Io ho il permesso, perché c***o ti hanno chiamato, tieni metti questo microfono in fi*a e poi mettilo nella tua, hai capito? Prendi questo e vattene via!”. Ovviamente attorno al campo rom vengono sversati i rifiuti più disparati, una vera e propria discarica a cielo aperto e non l'unica, purtroppo. La giornalista Delia Mauro mostra il degrado e commenta così: “Questa che vedete non è l'unica discarica, poco lontano eccone un'altra, lunga circa un chilometro e mezzo.