Prima categoria vittoria per 2 a 1 a Santa Maria Nuova contro la Labor Coppa Marche prima giornata Fc Osimo s’impone nel recupero

Un mercoledì di campionato e didi. In campionato (, girone B) si è giocata la sfida della 20esimatrae Fc, rinviata dieci giorniper impraticabilità di campo. Ieri la squadra osimana ha espugnato il Comunale di(1-2). Un successo in rimonta per Fcvisto che lascappa in vantaggio al 20’ con Bassotti. Intorno alla mezz’ora la squadra di casa rimane in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Campanelli. Fcne approfitta pareggiando con Gyabaa Douglas al 38’ su assist di Pasquini e poi nella ripresa Pericolo firma il golper la squadra di Castorina (33’ st). Nei minuti dialtri due espulsi, uno per parte: Pucci per gli ospiti e Macanovic nei locali.