Tvplay.it - “Prestazione indegna della Juventus”, poi Viviano attacca Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Emiliano Viviaa l’uscita dalla Coppa Italiadi: ecco che cosa ha sbagliato il tecnicoBruttada parte, che arriva a giocare i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli e soffre per tutta la durata dei novanta minuti regolari. Solo il lampo di Thuram permette ai bianconeri di andare ai calci di rigore, dove però falliscono a causa degli errori dal dischetto di Vlahovic e Yildiz.“C’è poco da dire,– spiega l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria a Controcalcio nella trasmissione TvPlay – Era l’unico obiettivo reale per la Juve, le critiche non sono solo giuste ma sono anche doverose”. In effetti, la squadra è stata pesantemente criticata, a partire dall’allenatore, che nel post-gara ha posto l’attenzione sul cattivo atteggiamento di tutta la rosa.