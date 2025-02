Quotidiano.net - Pressing su Santanchè. FdI sull’ipotesi dimissioni. Ma la ministra si arrocca:: "Nulla di concordato"

La data da segnare è il 26 marzo. Quel giorno a Milano si terrà l’udienza sul rinvio a giudizio di Daniela, dopo che la difesa delladel Turismo ha inutilmente tentato di far spostare tutto a Roma. E quando arriverà la decisione il destino dell’esponente del governo Meloni sarà designato: in caso di processo arriveranno le. È quanto ha confermatostessa ieri, lasciando la Camera, quando i giornalisti le hanno chiesto degli applausi di Fratelli d’Italia a quel passaggio del suo discorso: "Ho detto tutto, sono stata chiara, non è che dovete interpretare. Potete stare tranquilli". Anche se nel suo discorso ha parlato di "una riflessione, per poter anche valutare le mie" dopo la prossima udienza sulla cassa integrazione Covid a Visibilia.RASSEGNATE Ma soprattutto, è quello che aveva specificato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi alla Camera, a Ping Pong su Radio 1: "Abbiamo preso atto e apprezzato la chiusura del suo intervento in cui il ministro ha detto che in caso di rinvio a giudizio sulla vicenda che attiene un’altra questione, non strettamente legata al suo esercizio imprenditoriale, su cui, è bene ricordare, si concentra la prima vicenda, si dimetterebbe.