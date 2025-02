Ilgiorno.it - Presidio di sicurezza e aiuto in stazione

Undi speranza e di rinascita, un faro per chi si trova nel buio della dipendenza: la cooperativa sociale Albatros ha inaugurato il nuovo sportello "Gasoline" all’interno dellaferroviaria di Rescaldina. Uno spazio dedicato a persone fragili, a rischio di esclusione sociale e ai consumatori di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di offrire loro ascolto, orientamento e percorsi di recupero. Dal 2020, gli operatori di strada di Albatros sono impegnati in azioni di riduzione del danno allaFn, ma ora, grazie a un punto fisico ben visibile, l’diventa ancora più concreto. La biglietteria della, concessa gratuitamente al Comune da Ferrovie Nord e condivisa con l’Associazione Culturale "Ravello c’è", è diventata il cuore pulsante di questa iniziativa. Proprio l’associazione ha contribuito attivamente, acquistando con fondi propri tavoli e sedie per rendere lo spazio accogliente.