Vanityfair.it - Premio Maestri d’Eccellenza, al via la terza edizione. Ecco come candidarsi

Leggi su Vanityfair.it

È stata annunciata la nuovadelpromosso da LVMH Métiers d’Excellence in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana. Un'iniziativa che nasce per promuovere il savoir-faire italiano e l'eccellenza artigianale del Made in Italy.