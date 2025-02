Sport.quotidiano.net - Pregi e difetti della Maceratese: "Le manca la cattiveria agonistica"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Forse in questa categoria allaquella, che per esempio aveva la Civitanovese lo scorso anno, capace di far vincere quelle gare sporche". È quanto dice Marcello Mancini, presidente dell’Associazione italiana allenatori calcio (Aiac Onlus), che domenica ha commentato su Tvrs la partita persa dai biancorossi a Urbino. "Non è stata una gara bellissima, nel primo tempo – aggiunge – sembrava che le squadre giocassero a non prendere gol, nella ripresa mi è sembrato vedere l’Urbino con un atteggiamento diverso, quello di chi vuole cercare la vittoria". La partita sembrava però incanalata sullo 0-0. "Sì, il risultato è stato deciso da un episodio che ha fatto saltare il banco. In quella occasione nessun biancorosso ha seguito l’inserimento del centrocampista che ha poi piazzato la palla del vantaggio".