Predappio, domani l’ultimo show di Gene Gnocchi

Tutti, o molti, sotto tiro.nel suo ultimo spettacolo tira in ballo nomi dello spettacolo e della vita pubblica, politici e giornalisti. A chi capita capita. Dopo 40 anni di percorso su e giù per i palcoscenici di mezza Italia,sente il bisogno parlare a ruota libera. Si toglie alcuni sassolini dalle scarpe nel suo monologo di assurdità e mondo capovolto. Personaggi, modi di fare, abitudini che più non sopporta. ‘Una crepa nel crepuscolo’ di una lunga carriera, che è anche il titolo dello spettacolo che in scenaalle 21 al teatro di. L’ironica confessione senza rete va da Alberto Angela a Bruno Vespa, Milena Gabanelli, ai selfie, ai coming out passando per ilrale Roberto Vannacci, Gianni Morandi e compagnia cantante. In una parola: imperdibile.