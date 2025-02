Ilfattoquotidiano.it - Precipita per 20 metri mentre scala la montagna. Alpinista esperta muore a 28 anni: “Amava gli sport estremi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una giovane chegliè morta dopo una caduta di 20dalla cima di unava a Snowdonia, nel parco nazionale del Galles del Nord, con gli amici. La vittima è Maria Eftimova, 28, descritta come una persona con una “sete insaziabile di vita e di esplorazione”.Maria stavando laTryfan quando si è verificata la tragedia, fa sapere il DailyMail. La giovane, oltre 10mila follower sui social, era un’e di recente aveva completato un corso di arrampicata su ghiaccio in Norvegia. Viveva a Manchester dove lavorava per una società di ingegneria civile, e ora si stanno raccogliendo fondi per far sì che il corpo torni dalla sua famiglia originaria della Bulgaria. L’amica Victoria Critchley la ricorda con queste parole: “Maria era una 28enne ambiziosa, brillante e amata, la cui vibrante personalità, energia e aura toccavano ed edificavano tutti intorno a lei.