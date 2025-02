Dayitalianews.com - Precipita dal balcone di casa: 30enne pontina trasportata d’urgenza a Roma

Attimi di apprensione questa mattina a Marina di Minturno, dove una trentenne è caduta daldella sua abitazione,ndo nel vuoto per circa sei metri. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e sarà compito degli inquirenti ricostruire con esattezza cosa sia accaduto.L’impatto al suolo ha causato ferite multiple, rendendo necessario un intervento tempestivo dei soccorsi.Soccorsi immediati e trasferimentoNon appena è stato dato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla donna. Inizialmente è stataall’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, ma le condizioni critiche hanno reso necessario il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale San Camillo diper ricevere cure specialistiche.Indagini in corso: i Carabinieri al lavoro sulla dinamicaSul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per comprendere le circostanze della caduta.