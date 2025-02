Lanazione.it - Prato Attenzione a un’Imolese carichissima

Leggi su Lanazione.it

L’Imolese è tornata a sorridere e contro ilvuole fare tris. Ecco perché i biancazzurri, reduci da due ko di fila, dovranno prestare particolarenel match in programma sabato (calcio d’avvio alle 15.30) e valido per l’anticipo della 26° giornata del girone D di serie D. La gara vedrà i lanieri impegnati allo stadio Romeo Galli contro una squadra, quella allenata da Gianni D’Amore, decisamente in ripresa, dopo aver attraversato quasi due mesi (da metà dicembre a inizio febbraio) davvero complicati. Nelle ultime uscite contro Lentigione e Tuttocuoio sono arrivate due vittorie tanto sofferte (3-2 e 0-1) quanto importanti per mettersi al sicuro da brutte sorprese in chiave salvezza e riacquistare fiducia, dopo che nelle precedenti otto partite i rossoblù avevano raccolto la miseria di quattro punti.