Pozzuoli | Arte cultura e tecnica mostra interdisciplinare di Pontinpietra

Leggi su Ildenaro.it

Laesposizione temporanea” inizia domani, venerdì 28 febbraio, a partire dalle ore 17.00, e andrà avanti fino a domenica 2 marzo, a(NA), in via Serapide 11, nella nuova sede diAcademy e Service, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio locale attraverso la promozione dell’interdisciplinarietà tra l’ingegneria, la rigenerazione urbana e le scienze che si occupano delle comunità e dei loro processi di evoluzione sociole.L’esposizione, che uniscegrafica, tecniche artigiane, ingegneria, architettura e ricerche scientifiche condotte dalla stessa Accademy, è allestita in un luogo che affaccia sul Tempio di Serapide ed è curata da Danila Della Monica, Imma Paciolla, Ivan Negri, membri attivi della