Cityrumors.it - Pozzolo all’attacco: “Troppi veleni in FdI” e il confronto con altri

Leggi su Cityrumors.it

, il deputato di FdI a processo per lo sparo di Capodanno, si scaglia contro il suo partito: “”Marco, deputato di Fratelli d’Italia, finito a processo per la vicenda dello sparo di Capodanno – quando un colpo partito dalla sua Glock ferì un imprenditore durante i festeggiamenti – rompe il silenzio e si scaglia contro il suo stesso partito.aicon il suo partito Cityrumors.it foto Ansaè un deputato di Fratelli d’Italia, finito sotto i riflettori per la vicenda dello sparo di Capodanno, quando un colpo partito dalla sua pistola. Attualmente è a processo per l’accaduto, ma continua a difendere la sua posizione politica all’interno del partito. Negli ultimi giorni ha lamentato un trattamento diverso rispetto adesponenti coinvolti in vicende giudiziarie.