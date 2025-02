Iodonna.it - Potente rinnovatore della pelle, riduce le imperfezioni e illumina, stimolando la produzione di collagene... ma attenzione, va sempre usato con cautela

Leggi su Iodonna.it

Retinolo superstar? C’è chi dice sì, chi no. Di fatto, questo attivo,più presente nelle formule di tanti prodotti skincare, è riconosciuto per le sue varie azioni.le rughe, elimina le, stimola il rinnovamento cellulare, migliora la luminosità. Bellezza anti-age: i cinque segreti beauty di Cindy Crawford X Leggi anche › Retinolo per il corpo, perché provarlo ora Retinolo, a cosa serve davvero?«Il retinolo è un derivatovitamina A appartenente alla famiglia dei retinoidi» spiega Elisabetta Casale, cosmetologa e farmacista.