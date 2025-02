Notizie.com - Poste, quanto guadagno investendo 5.000 euro in questo buono? Gli interessi riconosciuti

Leggi su Notizie.com

Un particolareFruttifero Postale garantisce un rendimento annuo lordo a scadenza molto vantaggioso: quali sono i guadagni5mila.Milioni di italiani hanno deciso di investire i propri risparmi in Buoni Fruttiferi Postali (Bfp), strumenti emessi da Cassa Depositi e Prestiti SpA e distribuiti daItaliane il cui funzionamento consiste nel versare una cifra, anche esigua, che maturerà degliin base alla durata e al tasso di rendimento previsto dalla tipologia discelto.5.000in? Gli(Foto da Ansa) – Notizie.comI buoni che possono essere sottoscritti al momento sono numerosi, fra questi uno in particolare offre un rendimento annuo lordo a scadenza molto vantaggioso. Vediamo di quale si tratta, come sottoscriverlo e quali sono i guadagni possibiliuna cifra pari a 5mila