Post Ranieri cercasi: Gasperini nome caldo, Farioli tra conferme e smentite

Se prima si pensava a mercato e quant’altro per distogliere lo sguardo dai disastrosi risultati sul campo, ora la situazione sembra essersi ribaltata, con il popolo giallorosso concentrato su una squadra che vola piuttosto che su un futuro che offre tanti punti di domanda. Eppure dietro le quinte le questioni abbondano, dal nuovo stadio al futuro di Hummels, fino ad un nodoche deve cominciare ad entrare nel vivo, vista la voglia del club di non aspettare giugno per prendere tale decisione.Da giorni ormai ilè quello di, una suggestione che affonda le basi su un concetto piuttosto chiaro: il tecnico non rinnoverà con l’Atalanta e potrebbe lasciare la nave già l’estate prossima, un anno prima della scadenza del suo contratto. Gli stessi bookmakers pongono la Roma in vantaggio sulle altre italiane o eventuali esperienze estere, e si tratterebbe sicuramente di un profilo di primo livello, al netto di una poca simpatia tra l’allenatore e la tifoseria giallorossa.