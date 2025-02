Puntomagazine.it - Portalettere precari: «Report sia punto di partenza. No a strumentalizzazioni sulle nostre battaglie»

Poste Italiane: il prezzo dell’eccellenza –ato, omertà e la lotta per i dirittiSi è rotto l’incantesimo d’invisibilità sulla gestione controversa del lavoroo in Poste Italiane. L’azienda è considerata un’eccellenza mondiale in termini economici. Ma a che prezzo? Lo svelacon l’inchiesta “Il postino”, andata in onda su Rai 3, domenica scorsa: spremendo i lavoratori come limoni, degradando l’uomo nelato e smantellando il servizio pubblico, finanziato in parte dal bilancio dello Stato.“Perché nell’inchiesta parlano figure in forma anonima?”, hanno chiesto in tanti dopo aver visto la trasmissione. Perché sono padri e madri, con il dovere di proteggere i propri figli. E pertanto non possono permettersi di perdere il lavoro. Per quanto se ne dica, Poste Italiane è un ambiente lavorativo ostile e omertoso, dove denunciare equivale a subire ritorsioni.