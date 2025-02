Ilrestodelcarlino.it - Porta a porta, nuovi contenitori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da martedì 4 marzo nel centro storico di Comacchio prenderanno il via le visite a domicilio, da parte degli incaricati di Clara, per la consegna gratuita dirigidi per la raccolta del rifiuto indifferenziato e del verde ai nuclei famigliari e per l’applicazione del microchip aigià in possesso di tutte le utenze. Alle utenze domestiche sarà consegnato appunto un bidoncino per il rifiuto non riciclabile e, per chi ha giardini o spazi verdi, un bidone carrellato per la raccolta di erba e ramaglie. Sarà inoltre applicato il microchip aiper l’umido, per la carta e per il vetro già in dotazione. Per quanto riguarda le utenze non domestiche (uffici, negozi, aziende), oltre all’applicazione del microchip a tutti iin uso, è prevista la consegna del contenitore rigido per l’indifferenziato alle attività che finora hanno esposto i sacchi.