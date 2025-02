Sport.quotidiano.net - Pontedera, analisi di un ko. È mancata la cattiveria

E’la giusta(sportiva, ovvio) sotto porta. E’ questa osservazione quella che più di tutte riesce a dare un senso alla sconfitta di domenica a Sassari, alla luce dei consueti dati che emergono nel dopo-gara. E quelli di Torres-(1-0) dicono che per quanto riguarda le situazioni pericolose e Ipo (indice di pericolosità) le due squadre si sono sostanzialmente equivalse. Però, quando gli uomini di Menichini sono arrivati davanti a Zaccagno, portiere di casa, si sono fatti intimorire più di quanto sia accaduto a Carboni (autore del gol-partita) e compagni di fronte a Calvani. E’ successo nel primo tempo due volte a Italeng (clamoroso il colpo di testa spedito alto a porta spalancata alla mezzora) e una a Vitali e nella ripresa ancora a Italeng, Ladinetti e Lipari. In totale sono stati sei tiri tutti potenzialmente diretti verso lo specchio della porta sarda ma che solo per un dettaglio che potremmo definire "emotivo" non hanno generato un gol.