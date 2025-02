Puntomagazine.it - Pompei: Percepivano la disoccupazione, ma lavoravano al ristorante

: percepiscono indennità dima lavorano in un. È quanto emerso da un controllo. Denunciate tre persone dai CarabinieriTruffa ai danni dello Stato. Questo il reato contestato a due camerieri di une al loro titolare.Durante uno dei quotidiani servizi di controllo alle attività commerciali nella cittadina di, i carabinieri della stazione locale hanno scoperto due lavoratori in nero in undi via Roma. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliI due sono risultati anche percettori di indennità di. È immediatamente scattata la denuncia col proprietario delche risponderà di concorso nello stesso reato.Sanzioni anche per il titolare di un bar lungo la stessa strada.