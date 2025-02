Ilrestodelcarlino.it - Polmone verde sul mare. Dune e ’boschi costieri’. Prime opere compensative per il rigassificatore

In arrivo 8,9 milioni da Snam per le’ delrelative all’abitato di Punta Marina. Fondi che serviranno a creare undi 80 ettari a vantaggio di tutta la comunità ravennate e non solo di Punta Marina. La giunta comunale ha infatti approvato martedì scorso il progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato da Snam nell’ambito degli accordi sulle misuree di riequilibrio ambientale legate alla realizzazione dell’impianto di rigassificazione offshore e delle strutture collegate. L’investimento previsto, a carico di Snam, è di circa 8,9 milioni, fondi che serviranno a trasfor80 ettari di terreni agricoli in un’area naturale, con boschi, siepi, prati e habitat costieri tra il parcheggio scambiatore e via dell’Idrovora, a lato di via Trieste; il progetto è stato sviluppato sulla base degli indirizzi del servizio tutela ambiente e territorio del Comune di Ravenna e dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.