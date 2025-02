Nerdpool.it - Pokémon Presents: dal nuovo Legends ZA alla prossima espansione di Pocket

Il 27 febbraio, come consuetudine, si celebra ilDay e come da noi annunciato negli scorsi giorni si è tenuto unad hoc per annunciare tutte le novità nel mondodei prossimi mesi.Se vi siete persi il direct, potete recuperarlo integralmente qui di seguito:LeggendeZ-AIl reveal più grande riguarda LeggendeZ-A, ambientato interamente a Luminopoli (la capitale di Kalos). L’uscita è fissata per fine 2025. Tra le caratteristiche più importanti c’è sicuramente il sistema di Cattura diretta deinell’open world come in Leggende Arceus, un sistema di lotta dinamico completamente rinnovato e molto più interattivo, il ritorno delle Mega-Evoluzioni e gli starter selezionabili tra Tepig, Totodile e Chikorita.Oltre al trailer di annuncio, è stato pubblicato un video più approfondito che mostra meglio alcune di queste feature.