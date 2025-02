Game-experience.it - Pokémon Presents 2025, tutti gli annunci, i giochi ed i trailer del 27 Febbraio

Anche quest’anno, ildel 27ha celebrato ilDay con una serie diattesissimi. L’evento, forse uno dei più seguiti di sempre, ha mostrato il ritorno di meccaniche amate come le Mega Evoluzioni, ha introdotto nuovie ha aggiornato i titoligià esistenti con eventi speciali e nuovi contenuti. Tra i momenti clou ci sono stati il nuovodi Leggende: Z-A, il reveal diChampions, e aggiornamenti per titoli comeUnite,GO eMasters EX.Il piatto forte della presentazione è stato senza dubbio Leggende: Z-A, che ha ricevuto il primo gameplay e rivelato gli starter: Chikorita, Tepig e Totodile. Ambientato a Luminopoli in un contesto di sviluppo urbano futuristico, il gioco reintrodurrà le Mega Evoluzioni e un nuovo sistema di combattimento che permetterà di posizionarsi strategicamente prima di attaccare.