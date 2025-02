Nerdpool.it - Pokémon Pocket, la nuova espansione ‘Luce Trionfale’ disponibile dal 28 febbraio

Leggi su Nerdpool.it

“Appena oltre l’orizzonte c’è uno scintillante mondo di possibilità che ti aspetta. Lasciati guidare dallo splendore dellaLuce Trionfale del GCC, in arrivo domani nell’app!”. Così è stata annunciata durante ilPresents odierno, in occasione delDay, ladel gioco che saràda domani, 28. Un mini set che arricchirà il gioco con nuove carte molto interessanti tra cui Arceus ex e Garchomp ex.Ma non finisce qui. Altra rilevante novità riguarda l’introduzione delle lotte competitive, un sistema di partite PvP classificate che permetterà ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità e i propri mazzi. Lamodalità saràa partire dalla fine di marzo 2025.Per celebrare ilDay, è stato inoltre avviato un evento speciale che consente ai giocatori di ottenere bustecontenenti carte rare garantite.