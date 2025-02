Game-experience.it - Pokémon Champions annunciato per Nintendo Switch, iOS ed Android

Durante ilPresents di Febbraio 2025, TheCompany ha svelato, un nuovo gioco in sviluppo pere dispositivi mobile iOS ed. Il titolo si propone come un’evoluzione dei classici simulatori di battaglia della serie, richiamando lo stile diStadium, ma con un focus più marcato sul multiplayer online e sull’integrazione conHome.Sviluppato in collaborazione conWorks e supervisionato da Game Freak,permetterà agli Allenatori di tutto il mondo di sfidarsi in battaglie strategiche, sfruttando le caratteristiche uniche di ogni. Sebbene il trailer non abbia rivelato una data di uscita, è stato confermato che il progetto è ancora in fase di sviluppo, con ulteriori dettagli previsti nei prossimi mesi.