Laprimapagina.it - PNT Solutions sponsor ufficiale dell’AI Festival 2025

PNT, azienda leader nel settore della SEO, ormai sempre più congiunta all’intelligenza artificiale, sta partecipando in queste con orgoglio in qualità didella II edizione.Una due giorni, tra 26 e 27 febbraio, volta al futuro dell’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e in corso presso l’Edificio Roentgen, Milano.L’evento, nonostante sia alla sua seconda edizione, è già uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati all’intelligenza artificiale e all’innovazione digitale, ed è per il secondo anno di fila un nuovo punto di riferimento per aziende, professionisti e startup che desiderano approfondire le nuove frontiere della tecnologia, acquisire lead e concordare nuove partnership.L’AIdi questooffre un palinsesto ricco di conferenze,di workshop e di panel con esperti di fama internazionale che condivideranno case study, best practice, strategie e scenari futuri