Ilmattino.it - «Pnrr, spesa oltre il 50%: semplificare i rendiconti per rispettare i tempi»

Leggi su Ilmattino.it

«Abbiamo maturato finora sei rate pagate per 120 miliardi di euro, 62,2 miliardi disu 120 miliardi sono il 50% ee non il 30%. Questa è matematica, non è.