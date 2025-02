Game-experience.it - PlayStation VR2, Sony ha annunciato un taglio di prezzo ufficiale, ecco quanto costa adesso in Italia

hauna significativa riduzione delper il suo visore di realtà virtuale,VR2. A partire dal 3 marzo, il dispositivo sarà disponibile inal nuovoconsigliato di €449,99. Questa offerta si applica sia alla versione standard, che include il visore PS VR2, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo, sia al bundle che aggiunge un codice digitale per il gioco “Horizon Call of the Mountain”.Questa mossa strategica, annunciata sulBlog, mira a rendere la realtà virtuale più accessibile a un pubblico più ampio, offrendo esperienze immersive di nuova generazione a unpiù competitivo. Oltre alla riduzione delha recentemente introdotto un aggiornamento significativo per PS VR2, implementando il tracciamento delle mani senza l’uso di controller.