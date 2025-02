Anteprima24.it - Planetario di Caserta, sabato 1 marzo appuntamento con “Vanvitelli e l’astronomia del suo tempo”

di lettura: 3 minutiCon la recente pubblicazione della determina di affidamento (a chiusura dell’avviso pubblico), la gestione deldiè stata confermata all’ATSdiche così garantirà senza interruzioni il servizio museale al territorio. L’ATS è costituita dagli Istituti Comprensivi “da Vinci – Lorenzini” e “Ruggiero – 3 Circolo” die dall’Istituto Tecnico Statale “Buonarroti” che è capofila. Maria Ruggiero, dirigente scolastica del Buonarroti dal settembre 2024, esprime gioia e soddisfazione: «È un risultato che riempie di orgoglio perché riconosce al Buonarroti il grande lavoro sviluppato in questi anni per assicurare algestione amministrativo-contabile, sicurezza (spazi, del personale e dei visitatori), qualità dell’offerta museale (con gli spettacoli in cupola e il percorso museale), nel pieno rispetto dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità previsti dal Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura.