Pizza gluten free nel centro storico di Pisa

27 febbraio 2025- Un locale interamente dedicato ai celiaci, dove poter gustare un menù completo, dall’antipasto al dolce, a contaminazione zero. E’ l’idea trasformata in realtà dei fratelli D’Auria, titolari delle storiche pizzerie in San Giusto e in via Domenico Cavalca già premiati con i prestigiosi due spicchi del Gambero Rosso, che questa volta hanno pensato ad una particolare tipologia di clienti, e alla loro soddisfazione in termini di gusto: “ci capitava sempre più spesso di avere una clientela che ci richiedeva piatti senza glutine- racconta Giuseppe D’Auria- e anche se lagià la offrivamo nella nostra pizzeria, magari rimaneva insoddisfatta perché non poteva gustare un dolce o un antipasto. Da qui l’idea di proporre un locale interamente dedicato ai celiaci, dove dalle stoviglie all’intero menù non sono a rischio contaminazione”.