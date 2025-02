Ilrestodelcarlino.it - Più severità con chi scrive sui muri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Passando sui viali di circonvallazione nel tratto tra Porta Saragozza e Porta Sant'Isaia si incontra il liceo Righi, le cui facciate si estendono sull'omonima via e sulle vie Foscolo e Mura di Porta Saragozza. Tutte e tre sono ricoperte di vistose scritte e scarabocchi insensati e volgari fino all'altezza di 3-4 metri; risalendo il viale opposto da Porta Sant'Isaia si vede un altro fabbricato scuola con la facciata interamente tappezzata di scritte in basso. Queste situazioni esistono da molto tempo, ma nessuno pensa che siano un disdoro per la città e si adoperi per cancellarle. Dionigi Ruggeri Risponde Beppe Boni Problema antico per Bologna. Gli imbrattatori deicittadini, soprattutto nel centro storico, sono "lavoratori" a tempo pieno. Cancelli una scritta e ne compaiono altre due.