Pista Lunga, l’Italia a Heerenveen per la sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo

– Prende il via venerdì a, nei Paesi Bassi, lastagionale dideldi. La Nazionale azzurra tornerà sul ghiaccio con ambizioni importanti per l’atto finale del circuito internazionale.Questa la squadra tricolore guidata dal direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto insieme all’allenatore Matteo Anesi: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle).Nelle classifiche di specialità,è in testa con Davide Ghiotto nel ranking delle lughe distanze – primo con 282 punti, a +6 sul norvegese Eitrem – e nel Team Pursuit maschile alla pari degli Stati Uniti (114 punti).