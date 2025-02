Iltempo.it - Pisana, 16enne sta per lanciarsi nel vuoto: salvata da una funzionaria della polizia locale

Si chiama Luciana lache ha salvato unache stava pernelda una ringhiera di Colle Massimo, nella zona, nel quadrante ovestcapitale. Fuori servizio, di ritorno a casa dopo il turno mattutino, Luciana ha notato qualcosa di insolito: una giovane aveva scavalcato la ringhiera di un'area verde ed era sul punto di gettarsi nel. Non appena si è resa contosituazione, la 47enne, madre di due bambini, è intervenuta prontamente instaurando un dialogo con l'adolescente per tranquillizzarla e convincerla a mettersi in salvo. Grazie alla sua capacità di mediazione, Luciana è riuscita a instaurare un rapporto di fiducia con la ragazza, riuscendo a dissuaderla dal compiere il gesto estremo. Nel frattempo, ha allertato i colleghi del gruppo territorialezona, che sono giunti immediatamente per fornire supporto attraverso l'unità specializzata per le persone fragili.