Ilnapolista.it - Piqué: «Se il Barcellona ne avrà bisogno, farò il presidente. Ho avuto prima la tessera del club che la carta d’identità»

Gerardha parlato al podcast di Iker Casillas del suo ritiro ale un possibile futuro nel calcio.: «Se ilneil»La nuova generazione del Barça:«Non lo so se Cubarsí avrebbe giocato nel vecchio, o Balde, o Gavi. giocano più per necessità che per fiducia. La mia sensazione è che Lamine Yamal nella nostra generazione non avrebbe giocato. Ora è esploso ed è un potenziale Pallone d’Oro, lo conosco ed è una bravissima persona. La Masia è il nostro segno distintivo, il nostro Dna, sportivamente penso che il Barça sarà coperto nei prossimi 2-3 anni e si possono vincere molti titoli, ma economicamente è in una situazione molto complicata». Il ritiro:«Non mi vedevo più in campo, non giocavo neldella mia vita ed ero un trascinatore.