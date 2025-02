Lanazione.it - Pionta, il piano di recupero vicino al traguardo: forse già in estate

Arezzo, 27 febbraio 2025 – Si è svolto alla “Palazzina Donne” del campus di Arezzo dell’Università di Siena l’incontro con il quale l’assessore Francesca Lucherini, ha illustrato ildidel: “si tratta di un ambito strategico per la città sia per la sua posizione limitrofa al centro storico che per la presenza, al suo interno, di funzioni pubbliche legate alla sanità, alla cultura e allo svago. All’incontro hanno partecipato: Cristina Capineri, Francesca Bianchi e Simona Micali dell’Università di Siena, il vicesindaco Lucia Tanti, il direttore della zona distretto di Arezzo Alfredo Nortargiacomo e l’architetto Fulvia Comanducci del Servizio governo del territorio del Comune. “Caratterizzata da forte potenzialità sia in termini di servizi che di valori storici e architettonici, l’area presenta margini di miglioramento e noi lavoriamo per questo”.