Pioggia vento e alluvioni | emergenza maltempo in Italia scatta l’allarme in 5 regioni

Ilcontinua a imperversare su diversene, con previsioni meteo che non lasciano presagire nulla di buono per oggi, giovedì 27 febbraio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idrogeologico e idraulico in cinque: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.Leggi anche: ‘Ndrangheta, maxi-blitz dei carabinieri: 22 arresti tra Catanzaro, Monza e ArezzoLa perturbazione che ha interessato il Paese si sta allontanando verso est, ma la sua coda porterà ancora piogge e temporali, specialmente sul medio Adriatico e al Sud. Il meteo sarà instabile su tutta, con alcune zone colpite da temporali, altre da neve,forte e mareggiate. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, le piogge più intense si concentreranno sulletirreniche e il Nord-Est, mentre le aree del Nord-Ovest vedranno ampie schiarite, ma con venti forti, anche di Foehn, nelle pianure pedemontane.