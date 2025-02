Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di medaglie in vasca, tra Brescia e San Marino

Week end intenso per il nuotatori del Cus Ferrara, che si sono divisi per gareggiare al meglio in base agli obiettivi degli atleti. Un gruppo accompagnato da coach Davide Colucci ha gareggiato a Sanal meeting internazionale del Titano, gara a numero chiuso inda 50 metri. Hanno onorato la trasferta Sara Capobianco, che nei 200 dorso migliora 2 secondi e porta a casa il record societario; bene Andrea Giunchedi che migliora in tutte le gare (100 e 50 rana, 200 misti) i propri personali. Alessio Giunchedi nuota un buon 100 rana vicinissimo al proprio best e Nicholas Tagliatti migliora i 50 delfino e con 23’’68 nei 50 stile libero ottiene il tempo limite per i Nazionali Estivi di categoria e si avvicina al tempo per l’assoluto. L’altra parte della squadra va in acqua apartecipando al “Trofeo Millenium sprint” incorta, accompagnata da coach Gianluca Orlandi.