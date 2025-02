Panorama.it - Pink Floyd, ritorno a Pompei: il film restaurato e l'album live

Leggi su Panorama.it

Una delle più grandi performance di sempre nella storia della musica contemporanea: Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright immersi nell'atmosfera di, da soli senza pubblico, danno vita a un concerto epocale, un mix di psichedelia e improvvisazione che raggiunge vette mai eguagliate. Era il 1971. Dal 24 al 30 aprileATI - MCMLXXII, l’epocaleconcerto diretto da Adrian Maben, torna nei cinema. Rimasterizzato digitalmente in 4K dalla pellicola originale in 35 mm, con audioe mixato da Steven Wilson, ilè la versione definitiva dell'esibizione dei. Nick Mason, il batterista, ha dichiarato: «Ati è un documento raro e unico della band che si esibisce dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon».