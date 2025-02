Metropolitanmagazine.it - Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII arriva in versione completa e restaurata

Il 2 maggio 2025At, la storica esibizione di Roger Waters, David Gilmour e soci del 1971 a Pompei sarà pubblicata per la prima volta su disco, in una nuovaufficiale,e rimasterizzata. Il live uscirà su CD, in digitale, in Dolby Atmos e in vinile. Di seguito, la tracklist:Lato A1. “Intro”2. “Echoes – Part 1”3. “Careful With That Axe, Eugene”Lato B1. “A Saucerful of Secrets”2. “Set the Controls for the Heart of the Sun”Lato C1. “One of These Days”2. “Mademoiselle Nobs”2. “Echoes – Part 2”Lato D1. “Careful With that Axe, Eugene – Alternate take”2. “A Saucerful of Secrets – Unedited”L’audio è stato rimasterizzato digitalmente e mixato da Steven Wilson, che ha dichiarato: «Da quando mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello suonando The Dark Side of the Moon a ripetizione, isono stati il mio gruppo preferito.