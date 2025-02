Ilrestodelcarlino.it - Pini di via Maggiore, per salvarli dal taglio cittadini ricorrono al Tar

Continua la mobilitazione per salvare idomestici, sempre più spesso oggetto di abbattimenti. Il gruppo “Salviamo ia Lido di Savio e Ravenna” e Italia Nostra hanno presentato ricorso al Tar contro la delibera comunale che prevede la sostituzione deidi viacon lecci, alterando il paesaggio storico della città. Il viale è alberato da oltre 70 anni e ha un valore culturale, identitario e ambientale rilevante. La normativa vigente impone che qualsiasi modifica significativa debba essere autorizzata dalla Soprintendenza, per garantire la tutela del patrimonio storico e urbanistico. Inoltre, le norme urbanistiche locali prevedono la conservazione della qualità esistente del centro storico attraverso il recupero e la manutenzione, non lo stravolgimento. Residenti e commercianti, con il supporto dell’avvocata Virginia Cuffaro, si oppongono alla rimozione degli alberi, chiedendone la cura e la conservazione.