Laspunta.it - Pillole di dialetto. La seconda puntata su YouTube

In una settimana sono state più di duemila le visualizzazioni del primo filmato diDIcon commenti davvero entusiastici degli utenti. Questo risultato, insperato vista la particolarità dei temi trattati, è stato motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione da parte di tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto culturale.Da oggi, 27 febbraio, è in onda sui canalidi Sistema Castelli Romani (https://youtu.be/mWR1NwckpPE) e del Comune di Albano Laziale (https://www..com/watch?v=NTN3lkpU90o) o (https://youtu.be/5WqDwCCz8N8) il secondo filmato sui dialetti dei Castelli Romani, a cura del poeta e scrittore Aldo Onorati, coordinato dal giornalista Maurizio Bocci e realizzato dal videomaker Leonardo Mascioli. In questo video Aldo Onorati analizza principali differenze esistenti tra i dialetti dei sedici paesi dei Castelli Romani.