Anteprima24.it - Pietrelcina, Scocca: “Bene Ospedale di Comunità, ma ricordiamo la storia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Apprendiamo con piacere che l’ASL divento ha indetto la gara per i lavori dell’di, Casa die Centrale Operativa Territoriale. Un passo importante, ma invece di assistere ai soliti trionfalismi dell’amministrazione comunale di, sarebbe opportuno ricordare come siamo arrivati fin qui”. Lo afferma il consigliere comunale e capogruppo di Minoranza di, Alessio Ermenegildo. “Durante lo scorso mandato – continua il consigliere – fummo proprio noi della Minoranza a proporre di destinare l’ex albergo di Piana Romana a questo tipo di utilizzo, come dimostrano i documenti regolarmente protocollati. Curioso, vero? La Minoranza, che secondo alcuni non propone mai nulla, aveva in realtà già indicato la strada giusta.