Pierandrea muore in vacanza, tosse improvvisa e febbre: addio all'ex rugbista 56enne

Quella che doveva essere un’avventura indimenticabile nel deserto del Sahara si è trasformata in tragedia perFerrari,ed exveneto, deceduto sabato scorso mentre attraversava il deserto africano insieme ad alcuni amici. Un malore improvviso lo ha colpito, rivelandosi fatale nonostante i tentativi di soccorso da parte dei compagni di viaggio e del personale medico.L’ex campione d’Italia di rugby Under 15, di professione agente di commercio, si trovava in Marocco per una spedizione accuratamente pianificata, che avrebbe dovuto concludersi domenica con il rientro in Italia. Il viaggio, invece, si è interrotto bruscamente il 20 febbraio, quando Ferrari ha accusato i primi sintomi mentre attraversava le alture sabbiose vicino alla città di Ouarzazate.Quel giorno aveva iniziato a manifestaree difficoltà respiratorie, sintomi che inizialmente aveva sottovalutato.