Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi: “MFE guida la crescita in Europa, siamo il broadcaster più valorizzato”

Nel panorama sempre più competitivo dei media europei, MFE-Mediaset ha chiuso il 2024 con risultati straordinari, dimostrando unache sfida la tendenza negativa del settore., amministratore delegato del gruppo, ha commentato con orgoglio i dati preliminari di bilancio, sottolineando come l’azienda sia riuscita non solo a difendere la propria posizione, ma addirittura a rafforzarsi, diventando ilpiùin. Un risultato che premia una strategia chiara, fondata sulla crossmedialità e sull’internazionalizzazione. Tuttavia, le sfide non mancano: tra queste, la concorrenza sempre più aggressiva delle big tech, un tema su cuilancia un monito, chiedendo regole più eque per garantire un mercato bilanciato e tutelare l’occupazione in