Pier Silvio Berlusconi | Le big tech vanno regolamentate

“Il consiglio d’amministrazione ha approvato i dati preliminari Mfe-MediaForEurope del 2024 e devo dire che sono risultati ottimi sotto tutti i fronti. Siamo in controtendenza rispetto a tutti i broadcaster e le media company europee. Tutti i broadcaster sono in una fase complicata che registra dei cali di risultato e noi, invece, siamo riusciti a difendere la nostra dimensione e addirittura a crescere”. Cosìin un’intervista al Tg5.“Oggi i mercati ci riconoscono di aver attuato un’ottima strategia: chiara e definita – prosegue – siamo diventati il broadcaster che vale più di tutti in Europa, tenendo conto anche di quelli tedeschi e francesi. La presenza di queste big, di questi giganti, che oggi hanno un enorme potere economico finanziario con poche regole che spesso non seguono, è davvero un qualcosa che rischia di fare male non solo agli editori, ma a tutte le aziende europee e anche italiane”.