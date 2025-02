Dayitalianews.com - Picchia la moglie con un bastone, lei si ribella e l’accoltella. Entrambi finiscono in ospedale con ferite molto gravi. La violenta lite tra alle 4 del mattino in un appartamento tra Magliana e Villa Bonelli, a Roma

Un’escalation di violenza nell’abitazione diUnadomestica sfociata in un dramma ha sconvolto la notte tra lunedì e martedì in untra, a. Una donna di 51 anni, vittima di continue aggressioni, ha reagito all’ennesimo episodio di violenza da parte del marito, colpendolo con diverse coltellate dopo essere statata con un.L’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsiIntorno4 del, le urla provenienti dall’abitazione hanno allarmato i residenti di via Ernesto Nathan, che hanno tempestivamentertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118. Una volta entrati nell’, i soccorritori hanno trovato la donna con evidenti segni di percosse e il marito a terra in una pozza di sangue, colpito da oltre dieci coltellate, alcune all’addome.